Zo zorg je ervoor dat kpi's wél effectief zijn

Prestatieverbetering zit hem in de genen. Hij is niet alleen een fanatiek sporter en auteur van vijf boeken, Peter Geelen is ook een zeer gedreven kpi-expert. Hij ontwikkelde een succesvolle methode om kpi's daadwerkelijk effectief in te kunnen zetten. 'Wil je kpi's die wel werken? Koppel ze aan je klantketens!'