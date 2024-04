Excel-tutorial: voer voorwaardelijke opdrachten uit met booleaanse waarden

Booleaanse waarden in Excel zorgen ervoor dat een bepaalde actie wel of niet wordt uitgevoerd op basis van vooraf opgestelde criteria. Een booleaanse vergelijking levert een 'waar' of 'onwaar' op. Dit simpele binaire resultaat kun je gebruiken voor het uitvoeren van voorwaardelijke code, zoals de bekende voorwaardelijke opmaak, maar ook voorwaardelijke functies.