Excel-tutorial: fouten verbergen of verwijderen

Je kunt fouten opsporen en de problemen oplossen, maar soms is het zaak om snel iets af te drukken voor bijvoorbeeld het delen van een rapportage. Dan staan de meldingen als #WAARDE! of #DEEL/0 slordig. Je kunt deze fouten opsporen en repareren, wat we verderop verder toelichten, maar je kunt er ook voor kiezen zulke velden leeg af te drukken. Op die manier ziet een gedeelde spreadsheet er niet uit alsof hij onzorgvuldig is samengesteld.