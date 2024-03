Excel-tutorial: Weeknummer omzetten naar datum

Voor de week waar we ons momenteel in bevinden, is online snel achterhaald om welke datums dat gaat. Maar voor een uitgebreide dataset met enkel weeknummers als datumindicatie is het handig om te weten welke exacte datum daarachter schuilt. Cm: legt uit hoe je actuele datums door Excel laat invullen op basis van enkel het weeknummer.