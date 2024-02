Excel-tutorial: BSN verbergen

Het verbergen van een burgerservicenummer is soms een noodzakelijke stap om per ongeluk blootleggen van gevoelige informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld omdat anders BSN's per ongeluk worden weergegeven in openbare presentaties. Cm: legt in dit artikel onder meer uit hoe je de laatste drie cijfers van het nummer weergeeft, maar de rest verbergt.