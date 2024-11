Techbedrijven willen heus geen traditionele bancaire producten op de balans

Financiële technologie heeft een enorme revolutie veroorzaakt in het betaalverkeer. Daar blinken neobanken in uit. Traditionele banken omarmen in reactie daarop dezelfde technologieën. Maar hoe zit het met andere onderdelen van de bancaire dienstverlening? Cm: sprak PwC's Jan Willem Velthuijsen hierover.