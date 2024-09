Zo bereken je het werkzaam vermogen

In de praktijk leven er veel misverstanden rond het begrip 'werkzaam vermogen'. De term wordt vaak ten onrechte gebruikt voor het begrip 'werkkapitaal'. Daarnaast bestaan er verschillende definities rond het werkzaam vermogen en even zoveel berekeningswijzen om deze grootheid cijfermatig in beeld te brengen. Wat is werkzaam vermogen? Hoe bereken je het werkzaam vermogen? En wat is de link met het werkkapitaal?