Cashposities: de werkelijke en wenselijke buffer

De cashpositie is een in de literatuur relatief onderbelicht onderdeel van het netto werkkapitaal. Hoe is de post liquide middelen (LM, cash assets) samengesteld? En wat zijn de kengetallen bij de verschillende cashposities? De volgende posities worden behandeld: autonoom netto werkkapitaal, excess cash en cash cushion.