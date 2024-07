Projecten bijwerken met Power Query

In het kader van de begroting en de maandelijkse aanpassing daarvan dienen projectgegevens te worden voorzien van tekstuele toelichting. De vastlegging geschiedt via Excel-tabellen. De brongegevens van de projecten komen uit een ander systeem waarin de toelichting niet wordt bijgehouden. Dat betekent dat er ook nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd. De uitdaging is de ingevoerde toelichting te behouden na het inladen van de nieuwe dataset. Hierbij komt nogal wat handwerk kijken als de regels gaan verschuiven door de introductie van nieuwe projecten. Met Power Query kun je dit probleem oplossen.