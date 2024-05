Hoe stelt een controller vast wat een goede ICT-investering is?

Het vaststellen van wat een goede ICT-investering kan zijn, is voor veel controllers een lastige opgave. Dit is een gespecialiseerd gebied met veel marketingjargon en waarbij het lastig is om kwalitatieve beoordelingen te maken van de indirecte baten. Maar er is een goed hulpmiddel beschikbaar voor financials. De Information Economics-methode biedt uitkomst.