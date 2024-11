Sinterklaas en de jaarrekening: is die meevaller wel een meevaller?

De pepernoten liggen alweer in de winkel en de tijd van cadeautjes geven breekt weer aan. Ook ondernemingen krijgen soms cadeautjes. Maar vaak blijkt dat bij nauwkeuriger beoordeling een sigaar uit eigen doos te zijn. Kijk voor de verwerking in de jaarrekening daarom kritisch of er inderdaad sprake is van een directe meevaller, of dat een toerekening aan toekomstige jaren geboden is. We bespreken een aantal echte cadeautjes en een aantal sigaren uit eigen doos.