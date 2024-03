'Btw is niet sexy, maar wel een absolute noodzaak om goed over na te denken'

Btw is voor organisaties een lastig onderwerp en de complexiteit neemt alleen maar toe. Het is zeer ingewikkelde, maar daarentegen ook boeiende materie. 'Organisaties hebben elke dag te maken met btw, maar toch is er nog grote onwetendheid over de regels die er zijn', zegt btw-adviseur Carola van Vilsteren.