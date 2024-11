Stappenplan CSRD: impact-reporting op basis van de Europese duurzaamheidsrichtlijn

De duurzaamheidsregels die met CSRD op ons afkomen worden steeds concreter. Grote ondernemingen moeten er per boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2024 aan voldoen. Middelgrote zijn een jaar later aan de beurt. Een stappenplan is altijd handig om een begin te maken.