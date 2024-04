Fiets van de zaak en btw

De fiets is de meest gevraagde secundaire arbeidsvoorwaarde in Nederland. De helft van de werknemers heeft interesse in een fiets van de zaak. Van de werknemers met een leasefiets fietst 70 procent vaker en verder. Zes op de tien werknemers rapporteren zich fitter te voelen. Dat is de reden dat werkgevers fietsen ter beschikking stellen aan hun werknemers. Maar hoe zit het met de aftrek van btw?