Eveline Kapteijn: 'Jonge mensen kunnen helpen om verandering tot stand te brengen'

De wereld is in transitie en dat is geen eenmalige omwenteling, maar een constant aanpassen aan nieuwe realiteiten. Dat vereist nogal wat van organisaties. Ze verwachten van controllers dat ze meedenken in de visie, businesscases onderzoeken en kijken naar het totaalplaatje van maatschappelijke waarde tot de bottomline. Die nieuwe lens van financials vereist een andere manier van opleiden.