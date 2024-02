Hoe breng je je informatiebeveiliging en privacybescherming op orde?

Als een organisatie haar informatiebeveiliging en privacybescherming niet op orde heeft en een datalek (niet) meldt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor haar reputatie of haar waarde. Hoe breng je deze twee elementen op orde?

Tegenwoordig is iedere organisatie afhankelijk van data en informatie. Bijvoorbeeld om grip te houden op de bedrijfsvoering, om de organisatie efficiënt en gezond te houden en om te blijven voldoen aan de groeiende informatiebehoefte van klanten. Klanten verwachten een perfecte klantervaring, ondersteund door moderne digitale middelen. Daarom staat digitale transformatie bij veel organisaties hoog op de agenda. Organisaties moeten inspelen op technologische ontwikkelingen en digitale middelen realiseren om de perfecte klantervaring te ondersteunen. De perfecte klantervaring kan alleen ontstaan als een organisatie continu werkt aan vergaande operationele efficiëntie, zorgt voor voldoende wendbaarheid en een effectieve informatievoorziening heeft. Dat alles ondersteund door een slagvaardige ICT-organisatie, met de beschikbare data als strategische brandstof.

Figuur 1: Toekomstbestendig informatiemanagement (bron: Koen Hilhorst, Informatiemanagement als motorolie )

Vier belangrijkste eigenschappen goed informatiemanagement

Als data de strategische brandstof zijn van een organisatie die digitaal transformeert, dan is informatiemanagement de motorolie. Zonder motorolie heeft een organisatie niets aan de brandstof, want dan loopt de motor vast. Zonder informatiemanagement heeft een organisatie dus niets aan data want de organisatie werkt dan inefficiënt. Veel definities van informatiemanagement gaan over het inrichten van de juiste datastromen en de techniek die daarbij komt kijken. Dat is inderdaad belangrijk, maar het is een te beperkte visie. Een makkelijke definitie van informatiemanagement is het afstemmen van de vraag op het aanbod van diensten op het gebied van informatievoorziening en ICT. De vier belangrijkste eigenschappen van goed informatiemanagement zijn:

1. De businessbehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed kunnen begrijpen.

2. Deze behoefte kunnen vertalen naar realiseerbare en toekomstbestendige ICT-oplossingen.

3. Hogere waarde voor de business realiseren bij lagere ICT-kosten.

4. Aansturen op ICT-oplossingen die binnen de kaders en richting voor de langere termijn passen.

Onnodig steken laten vallen

Zonder een integrale aanpak van informatiemanagement en privacybescherming laat een organisatie onnodig steken vallen, met als gevolg suboptimale investeringen, inefficiënte processen, onnodig hoge kosten, ontevreden klanten en medewerkers, frustraties en bedrijfsrisico’s. Vroeger was beveiliging puur en alleen een taak van de ICT-afdeling, maar die tijd is voorbij. Organisaties kunnen niet alleen vanuit technische maatregelen werken, maar zullen ook beleid, processen en mensen op de juiste plaats moeten hebben om de kans en de impact van een cyberaanval te mitigeren. De tijd dat alles met techniek kon worden tegengehouden is voorbij. Organisaties moeten leren redeneren vanuit de continuïteit van de organisatie. Ze moeten zichzelf de vraag stellen hoe bedrijfsprocessen lopen en hoe ze, op basis daarvan, eventuele zwakke schakels in de informatiebeveiliging en privacybescherming sterker kunnen maken.

Stappenplan voor informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is direct gerelateerd aan de missie en visie van een organisatie en draagt bij aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid daarvan mag nooit in het geding komen. Problemen met de beveiliging van vertrouwelijke gegevens van klanten en medewerkers kunnen leiden tot reputatieschade en financiële schade. Informatiebeveiliging is dan ook niet meer weg te denken. Bijna alle processen zijn afhankelijk van een goede en ongestoorde werking van ICT. Dat geldt net zo zeer voor het primaire proces als voor secundaire processen en ondersteunende processen, zoals financieel management en personeelszaken. Zonder werkende informatievoorziening geen productie, geen facturering, geen uitbetaalde salarissen, geen werkende toegangscontrole, enzovoorts.

Vijf stappen

Een stappenplan kan helpen bij het beschermen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie. Het stappenplan voor informatiebeveiliging omvat de volgende vijf stappen:

1. Beleidsvorming.

2. Risicoanalyse.

3. Planvorming.

4. Implementatie.

5. Monitoring, evaluatie en controle.

Continu en cyclisch proces

Het stappenplan voor informatiebeveiliging is een continue en cyclisch proces. Dat betekent dat, op basis van de uitkomsten van evaluaties en controles of door nieuwe ontwikkelingen, de noodzaak aanwezig kan zijn het informatiebeveiligingsbeleid aan te passen, een nieuwe risicoanalyse uit te voeren, extra maatregelen te treffen of de implementatie daarvan aan te passen. Dit wordt in figuur 2 aangegeven door de grijze gestippelde lijnen. Ook is het mogelijk dat nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe bedrijfsprocessen of informatiesystemen introduceren, aanleiding geven om het informatiebeveiligingsbeleid te heroverwegen. Het advies aan organisaties is een dergelijke beoordeling jaarlijks uit te voeren. Technologische en organisatorische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie maken het noodzakelijk periodiek te bezien of de organisatie nog wel op de juiste manier bezig is om de beveiliging te waarborgen. Daarom is het stappenplan voor informatiebeveiliging in de vorm van een gesloten cyclus weergegeven.

1. Maximaliseer eigen regie

Neem initiatief door verantwoordelijkheden binnen de organisatie en met partijen (klanten/opdrachtgevers en verwerkers) expliciet te maken.

Inventariseer de gevolgen van de AVG voor de organisatie.

Leg afspraken over gegevens, verwerkingen en verantwoordelijkheden vast.

Creëer een eigen IT-accounting dat de basis vormt voor de verantwoording dat alle waarborgen effectief zijn gebleken.

2. Maximeer beheerste flexibiliteit

Vertaal de flexibiliteit van dienstverlening naar klanten in beheersbare bedrijfsvoering door maximale automatisering.

Standaardiseer de klantoplossingen maximaal met behoud van keuzevrijheden (vergelijking: de ruime keuzemogelijkheden van standaardauto’s die het idee van maatwerk geven).

3. Minimaliseer complexiteit

Pas need to know toe bij het verlenen van bevoegdheden voor alle partijen, zoals medewerkers, klanten en leveranciers. Voorkom overtollige of tegenstrijdige bevoegdheden die kunnen leiden tot inbreuken.

Reduceer complexiteit in de informatievoorziening door de beste oplossing voor het geheel te kiezen en niet alleen de beste deeloplossing. Het geheel van de beste deeloplossingen kan zorgen voor veel complexiteit en dus voor management- (lees: privacy-)problemen.

Wees selectief in creatieve tijdelijke oplossingen. Deze blijken vaak zeer structurele vormen aan te nemen.

Minimaliseer de opgeslagen persoonsgegevens omdat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt als er een grondslag voor is. Of, in aanvulling, als er toestemming is van de betrokkene. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Voorkom “bijvangsten” aan gegevens die onbedoeld/ongewenst leiden tot extra verplichtingen. Dit vraagt om de nodige beheersingsmaatregelen.

4. Maximeer de aandacht op gedrag

Stimuleer actief, bewust, verantwoordelijk en alert gedrag, omdat de ‘mens’ in vele gevallen de zwakste schakel is in het geheel van beheersingsoplossingen.

Zorg ervoor dat de relevante mensen in de organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels en op de hoogte blijven.

Deze en andere uitgangspunten worden hieronder toegelicht in het stappenplan privacybescherming.

Stappenplan privacybescherming

Organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen persoonsgegevens uit. De belangrijkste regels voor hoe om te gaan met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de AVG. Voldoen aan de AVG is een doorlopend proces. Of een organisatie nu aan het begin staat met het invoeren van maatregelen of juist al vergevorderd is, stilstaan is geen optie meer. Hier wordt een stappenplan gepresenteerd op basis waarvan een organisatie ervoor kan zorgen compliant aan de AVG te zijn. Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

1. Zorg voor een vast aanspreekpunt.

2. Creëer bewustzijn en beleid.

3. Maak een register van verwerkingsactiviteiten.

4. Breng risico’s in kaart.

5. Zorg voor beveiligingsmaatregelen.

6. Stel een protocol datalekken op.

7. Breng verwerkingen door externen in kaart.

8. Sluit verwerkersovereenkomsten af.

Conclusie

Organisaties worden geconfronteerd met een steeds groter risico op cybercrime en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering en de reputatie van de organisatie. De vraag is niet of een organisatie wordt gehackt, maar wanneer. Is de organisatie dan in staat schade te voorkomen of te beperken? Organisaties maken gebruik van gegevens van hun klanten en verwerken persoonsgegevens. Al was het maar voor de salarisadministratie en de debiteurenadministratie. Bedrijfs- en persoonsgegevens kunnen economisch gezien een grote waarde vertegenwoordigen. Het verlies of bekend worden van deze gegevens kan grote bedrijfsschade opleveren. Dat betekent dat het beschermen van bedrijfs- en klantgegevens een essentiële voorwaarde is voor de license to operate en de continuïteit van de organisatie.

Een goede informatiebeveiliging is ook nodig om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft de positie versterkt van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij hebben nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten zijn versterkt. En betrokkenen, die menen schade te hebben geleden, kunnen zich beroepen op de wet. Terwijl organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen hebben gekregen.

Er is inmiddels ruim drie jaar verstreken sinds de AVG in werking is getreden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de organisaties nog niet voldoet aan de uitgangspunten van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het naleven van de AVG. Deze heeft al een aantal grote boetes opgelegd aan organisaties die het niet zo nauw namen met de AVG. Als een organisatie de informatiebeveiliging en privacybescherming niet op orde heeft en een datalek (niet) meldt, kan dit dan ook grote gevolgen hebben voor haar reputatie of haar waarde.

Dit artikel is verschenen in cm: 2023, afl. 8 en bijgewerkt op 7 februari 2024.