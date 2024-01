Inflatie over afgelopen jaar 3,8 procent

Goederen en diensten waren in 2023 over het hele jaar genomen 3,8 procent duurder dan in 2022. De inflatie neemt daarmee af ten opzichte van dat hoge inflatiejaar (10 procent) maar de stijging is nog steeds hoger dan het langjarig gemiddelde waar centrale banken op sturen.