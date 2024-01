Een op vier ceo's denkt strategische doelen 2024 niet te halen

Ceo's zien de toekomst somber in vanwege economische onzekerheid, geopolitieke spanningen en de uitdaging om personeel te behouden en te werven. Een op de vier heeft er weinig vertrouwen in dat ze deze issues kunnen beheersen en is bezorgd dat ze de strategische doelstellingen van 2024 niet halen.