Kabinet stemt in met versterking toekomst goed ondernemingsbestuur

Goed ondernemingsbestuur beschermt de belangen van aandeelhouders, werknemers en de samenleving. Gedragsregels hiervoor staan in de Corporate Governance Code. Alle beursgenoteerde bedrijven en institutionele beleggers met hoofdkantoor in Nederland moeten in hun bestuursverslag verantwoorden hoe zij de code naleven. De ministerraad heeft op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met de versterking van de toekomst van dit corporate governance stelsel.