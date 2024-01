Meerderheid mkb-ondernemers niet verzekerd voor loondoorbetaling bij ziekte

Twee derde van de kleine ondernemers is niet verzekerd om het loon door te betalen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bij technische beroepsbeoefenaren en in de zakelijke dienstverlening zijn meer ondernemers hiervoor verzekerd, respectievelijk 43 en 38 procent.