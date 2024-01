Wapen tegen renterisico's: de swaption versus forward starting renteswap

De kans is reëel dat de ECB de officiële rente niet meer verhoogt en dat deze in de loop van 2024 weer stapsgewijs wordt verlaagd. Hoewel, zeker weten doe je dat nooit; de economie is thans in zowel nationaal als internationaal opzicht grilliger dan ooit. Wat kun je nu al doen als je weet dat je onderneming halverwege 2024 of nog later een lange financiering nodig heeft? De in derivaten geschoolde financial staan diverse instrumenten ter beschikking. Dit artikel gaat in op twee zusterderivaten: de swaption en de rente start forward swap.