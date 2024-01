20 verbeterpunten voor faillissementswet WHOA

In een evaluatie van WHOA beoordeelt een groep onderzoekers de wetgeving als doeltreffend, hoewel er wel verbeterpunten zijn. De voornaamste is dat de regeling om een onderhands schuldenakkoord af te spreken om een faillissement af te wenden bij mkb-ondernemers onbekend is, of dat ze tegen de kosten aanhikken. Dat kan worden verbeterd, volgens de evaluatie. Cm: zet de aanbevelingen op een rij.