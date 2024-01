'CSRD is een kans, geen veroordelingsinstrument'

De CSRD-richtlijn is sinds begin van dit jaar van kracht. Het verplicht organisaties, als eerste de grote ondernemingen, te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. In de komende jaren volgt de verdere uitrol. Hanneke Oude Elberink-Schieving, professional sustainable finance, stelt de organisaties gerust die opzien tegen de verslaggeving: 'Er zijn al veel data voorhanden, de basis ligt er dus al.'