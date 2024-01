Minder ondernemers lenen geld bij de bank

Minder bedrijven waren vorig jaar in staat om te voorzien in hun kredietbehoefte. In vrijwel alle bedrijfsgroottes is er een afname, met als uitzondering het middenbedrijf. In totaal weet 38 procent van de bedrijven die behoefte heeft aan financiering deze ook aan te trekken. In 48 procent van de gevallen gaat de mkb-ondernemer die een lening wil naar de bank en dat was een jaar eerder nog 53 procent.