Iets meer vrouwen in de top, maar diversiteit blijft ver achter

In besturen nam het percentage vrouwen toe van 13,8 procent in 2020 naar 14,7 procent in 2022. In RvC's ligt het aandeel vrouwen een stuk hoger, maar daar gelden nieuwe regels voor een beter balans. Volgens minister Dijkgraaf is het nog te vroeg om het ook over een vrouwenquotum in het bestuur te hebben.