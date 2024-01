Cole Zondagh van Tony's Chocolonely: 'Als je een vraag hebt over CSRD, is de kans groot dat andere bedrijven met hetzelfde zitten'

Het begint dit jaar beperkt met enkele grote bedrijven, maar in de jaren hierna krijgen veel ondernemers te maken met het verzamelen en rapporteren van specifieke niet-financiële informatie onder de rapportageverplichting van richtlijn CSRD. Tony's Chocolonely heeft vanuit zijn eigen duurzaamheidsmissie al een grote voorsprong, maar ook bij deze onderneming heeft de richtlijn impact op de bedrijfsvoering. Cm: spreekt met financial accounting reporting expert Cole Zondagh van de chocolademaker over duurzaamheidsstandaarden, nieuwe materialiteitseisen en het kijken naar impact.