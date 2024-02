2,8 miljard coronaschuld blijft liggen door ICT- en personeelsproblemen fiscus

Ondernemers moeten in totaal nog 14 miljard euro aan coronaschuld bij de Belastingdienst betalen. De Algemene Rekenkamer verwacht dat 8,3 miljard daarvan nog wordt afbetaald, maar van 2,8 miljard euro is dat afhankelijk van de inzet van de fiscus. En die kampt met een capaciteitsprobleem.

De openstaande belastingschuld was op 1 januari 2024 € 14 miljard euro bij ongeveer 210.000 ondernemers. Daarvan is bijna 3 miljard lastig te innen. In de Voorjaarsnota van 2023 gaat toenmalig minister van Financiën Kaag ervan uit dat 2,5 miljard euro oninbaar is. Volgens de Algemene Rekenkamer kan dat verder oplopen als de Belastingdienst niet handhaaft en raken ondernemers dieper in de problemen.

Personeelstekort groeit

De Belastingdienst komt 1.000 fte tekort voor een goede uitvoer en 400 daarvan zijn nodig voor het innen van de achterstanden door het bijzonder uitstel tijdens de coronacrisis. Dat probleem groeit, omdat de fiscus een grote uitstroom door pensionering verwacht, zo staat te lezen in het rapport . Tot en met 2028 moet de Belastingdienst 12.000 fte werven en omdat het ook nog een negen tot twintig maanden duurt om mensen op te leiden en in te werken, wat ook nog eens ten koste gaat van het takenpakket van bestaand personeel, voorziet de fiscus een uitdaging.

Knelpunten

De Rekenkamer noemt vier knelpunten wat betreft de capaciteit die optreden wat betreft het innen van de schulden die ondernemers niet kunnen aflossen:

Het stopzetten van de betalingsregeling kan bij de Belastingdienst leiden tot veel contact met ondernemers, faillissementsaanvragen en tot aanvullende (maatwerk)verzoeken. Er zijn volgens de Belastingdienst geen garanties dat deze verzoeken binnen een acceptabele termijn van 6 weken kunnen worden behandeld.

De Belastingdienst geeft aan dat de werkvoorraad van beroep en bezwaar sterk is toegenomen. Ondernemers krijgen op dit moment na ongeveer 20 weken een reactie op hun beroep of bezwaar, terwijl wettelijke termijn 12 weken is (met mogelijk verlening tot 18 weken).

Op een aantal onderdelen zien we dat de informatie over de voortgang van de aflossing en de processen niet goed is ingericht. Een voorbeeld is dat de data set die we gebruiken in ons onderzoek op punten afwijkt van de werkelijkheid. Een ander voorbeeld is dat de Belastingdienst niet weet hoeveel dwang invorderingen er voor coronabelastingschulden zijn opgestart.

De Belastingdienst kiest ervoor om dwanginvordering bij ondernemers met de grootste (structurele) coronabelastingschulden als eerste in gang te zetten. Voor ondernemers met kleinere schulden kan het maanden of meer dan een jaar duren voordat zij te maken krijgen met dwanginvordering.

ICT-problemen

Daarnaast kampt de fiscus met een verouderd ICT-systeem dat aan vernieuwing toe is, maar ook hierbij zorgt het personeelstekort voor problemen. Tot die tijd hangt de ICT bij de fiscus aan niet-gekoppelde of ad hoc verbonden systemen aan elkaar en kan de Belastingdienst minder efficiënt werken. Dat is een situatie die overigens al decennia voortduurt, sinds het takenpakket van de fiscus werd uitgebreid in 2005, maar de interne ICT-systemen achterbleven in de twintigste eeuw.



Vorig jaar meldde de Rekenkamer bijvoorbeeld dat inkomstenbelasting nog werd geïnd met een systeem uit 1982. ‘Maar dit systeem is moeilijk aan te passen aan nieuwe wetten. De Tweede Kamer kan dus weinig veranderingen voorstellen. De planning om deze systemen te vernieuwen is heel krap en werd de afgelopen jaren regelmatig verstoord door externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het box 3-arrest bij

de inkomstenbelasting,’ zo staat te lezen in het Verantwoordingsonderzoek 2022 dat in mei vorig jaar verscheen. Inmiddels is er een Meerjarenplan uitgezet voor het aanpakken van de ICT, wat loopt van 2023 tot 2027.

Maatregelen om druk te verlichten

Demissionair staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit herkent de beschreven problemen maar denkt dat het wel los zal lopen door onder meer maatregelen om de druk te verminderen door ondernemers die kampen met problematische schulden te verwijzen naar bijvoorbeeld de KVK voor advies. ‘Ook begrijp ik uw redenering dat knelpunten in de uitvoering negatieve gevolgen kunnen hebben voor de compliance, hoewel hier nog geen bewijs voor is, gezien de hoge compliance onder belastingbetalers,’ schrijft Van Rij . ‘Weliswaar ervaart de Belastingdienst op dit moment een druk op de capaciteit door de grote aantallen betalingsregelingen die in een korte tijd zijn stopgezet, maar dat neemt niet weg dat op termijn uiteindelijk invorderingsmaatregelen zullen volgen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen.’