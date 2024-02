3 vragen over de versoberde 30%-regeling

De 30%-regeling is afgetopt op de Wet normering topinkomens en de Belastingdienst ontvangt vragen van ondernemers over aspecten van deze versobering. Een Kennisgroep van de fiscus heeft naar aanleiding daarvan enkele standpunten ingenomen ter verduidelijking. Cm: zet ze op een rij.

Komt het gekorte deel van de looptijd als eerste ten laste van de periode waarin recht bestaat op ten hoogste 30 procent, of als eerste ten laste van de periode waarin recht bestaat op ten hoogste 10 procent?

Het gekorte deel van de looptijd komt als eerste ten laste komt van de periode waarin de vergoeding ten hoogste 10 procent bedraagt. Dat blijkt uit het verslag bij het Belastingplan 2024. Daarin staat: ‘Als de looptijd 4 jaar bedraagt, [heeft] de ingekomen werknemer ten hoogste 20 maanden recht op de gericht vrijgestelde vergoeding van maximaal 30% van het belastbare loon, de daaropvolgende 20 maanden op een vergoeding van maximaal 20% van het belastbare loon en de resterende 8 maanden recht heeft op een vergoeding van maximaal 10%.’ Hoewel in deze passage enkel wordt verwezen naar een korting vanwege het feit dat de werknemer eerder in Nederland woonde, vindt de Kennisgroep dat hetzelfde moet gelden voor andere situaties waarin een korting van de looptijd plaatsvindt.

Hoe moet het van toepassing zijnde percentage worden berekend als in de loop van de maand een 20-maandsperiode is verstreken?

‘Als het loon uitbetaald wordt over een periode dat de 30%-regeling van toepassing is, dan kan op het loon dat ziet op de periode dat het hogere percentage van toepassing is dit hogere percentage worden toegepast,’ stelt de Kennisgroep. ‘Op het loon dat ziet op de periode dat het lagere percentage van toepassing is, moet het lagere percentage worden toegepast.’

Hoe moet het van toepassing zijnde percentage worden toegepast als een werknemer een nieuwe inhoudingsplichtige krijgt?

Als de werknemer van inhoudingsplichtige wisselt, blijft de bewijsregel gedurende de resterende looptijd van toepassing. Het gevolg is dat de nieuwe inhoudingsplichtige de eerdere looptijd aan de voorkant kort. Er kan niet opnieuw begonnen worden met een percentage van 30 voor 20 maanden. Deze berekeningswijze moet ook worden toegepast als een werknemer binnen een concern wisselt van inhoudingsplichtige.