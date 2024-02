Herstel overnamemarkt: investeerders hebben meer vertrouwen

De gemiddelde verkoopprijs van een mkb-bedrijf is in de tweede helft van 2023 opgelopen naar 4,75 keer de brutowinst. Het herstel van de overnamemarkt zet door, met 5 procent meer transacties in die periode.

Nu de beleidsrente niet verder stijgt en de inflatie daalt , hebben ondernemers en investeerders weer meer vertrouwen, melden overnameplatforms Brookz en Dealsuite in hun halfjaarlijkse Overname Barometer. We blijven banken nog voorzichtig met financiering en daarom is de verkoperslening nog belangrijker aan het worden voor het financieren van een overname. Het aandeel daarvan is gestegen naar 83 procent van een eerdere 75.

Vertrouwen

‘Een vendor loan geeft naar de bank allereerst een signaal van vertrouwen in de nieuwe eigenaar,’ zegt Floyd Plettenberg, CEO van Dealsuite. ‘Daardoor wil de bank ook weer meer financieren en kan de deal doorgang vinden. Daarnaast levert een achtergestelde lening tegen zegge 8 procent rente op dit moment drie keer zoveel op dan het geld op een spaarrekening zetten. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. Een klassieke win/win-situatie.’

Meer verkoop

Vergeleken met het eerste halfjaar van 2023 steeg het aantal verkooptransacties met nog eens vijf procent. Ook de gemiddelde verkoopprijzen stegen met 2 procent. Nu betaalt een partij gemiddeld genomen 4,75 keer de brutowinst voor een overname. Er werden meer bedrijven verkocht met een dealwaarde tot 5 miljoen euro, maar minder met een dealwaarde tot 2,5 miljoen.

Deals in 2024

Voor het huidige halfjaar zien de vooruitzichten er goed uit. De pijplijn is bij advieskantoren voor de eerste helft van 2024 goed gevuld, met een toename in opdrachten bij vier van de tien kantoren met minimaal 10 procent. Ook ziet een grote meerderheid van de adviseurs de komende 6 maanden positief in met een 7,3 als rapportcijfer.