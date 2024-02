FSC: Meer risico financiële stabiliteit door hoge rentelasten

De hoge rentelasten brengen een aantal risico's met zich mee voor de financiële stabiliteit, zeggen DNB, AFM en het ministerie van Financiën. Hoge rentes pakken negatief uit voor de schuldhoudbaarheid van bedrijven en kredietrisico's kunnen oplopen.

De hoge rentes hebben uiteraard een impact op de schulden: 56 procent van de totale Nederlandse bedrijfsschuld loopt binnen twee jaar af of krijgt te maken met een renteherziening. ’ Dat zegt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), waarin de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën kijken naar de ontwikkelingen voor de Nederlandse financiële stabiliteit. Daarnaast loopt de winstgevendheid terug door hogere loonkosten.

Betalingsachterstanden

‘Als de rentelasten van consumenten en bedrijven toenemen, kunnen meer klanten in betalingsproblemen komen,’ aldus het FSC. De huidige gegevens laten echter nog relatief weinig betalingsachterstanden zien. Hoewel banken winstgevender zijn door hogere netto rentebaten, dient rekening gehouden te worden met hogere financieringskosten en toenemende kredietrisico’s.

Bezuinigingen

‘Voor overheden zijn gezonde overheidsfinanciën van belang, zodat spanningen in obligatiemarkten, zoals in de Britse gilts markt een jaar geleden, voorkomen worden,’ stelt het FSC. Daarbij verwijst het comité naar het advies aan informateur Plasterk van de Studiegroep begrotingsruimte met daarin topambtenaren van verschillende ministeries, DNB en het Centraal Planbureau. Daarin concludeert de groep dat over de aankomende kabinetsperiode de nieuwe regering 17 miljard euro moet vinden om de stijgende rentelasten het hoofd te kunnen bieden. Daarmee wordt het tekort, dat gevaarlijk dicht tegen de Europese maximumnorm van 3 procent van het bbp begint te lopen, begrensd op 2 procent. De staatsschuld mag volgens deze begrotingsregel niet oplopen tot verder dan 60 procent van het bbp.

Weerbaar

‘Gezonde overheidsfinanciën stellen de Nederlandse economie in staat om weerbaar te zijn bij (internationale) schokken. Daarnaast is consistent overheidsbeleid van belang voor private partijen om lange-termijn investeringen in Nederland te doen,’ staat te lezen in het verslag van de jongste FSC-bijeenkomst.