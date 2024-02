Marjanne van Ittersum, cfo van Ingka Centres: 'We willen naar één manier van werken toe'

Marjanne van Ittersum is cfo van Ingka Centres, wereldwijd ontwikkelaar en exploitant van retaillocaties, in de nabijheid van IKEA's. Het bedrijf werkt met 3.000 merken en 34 centers in 13 markten. Grofweg van Zweden en Canada en Italië tot aan China. In de Verenigde Staten en India ontwikkelt Ingka Centres deze voor toekomstig gebruik. 'Wij willen in finance naar één manier van werken toe.'