Eerste ronde SLIM-subsidie 2024 voor mkb beschikbaar in maart

De eerste ronde aanvragen voor de SLIM-subsidie, voor mkb-ondernemers die werknemers willen bijscholen, is in maart geopend. Er is een fors hoger budget vrijgemaakt. De subsidie helpt bij het mkb bij ontwikkelen van een scholingscultuur en is dit jaar wat soepeler ingestoken om de ontwikkeling van werknemers verder aan te moedigen.