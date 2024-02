ECB: cryptowet MiCAR geen bescherming tegen Bitcoin-manipulatie

De Europese Centrale Bank is niet gecharmeerd van ETF's voor cryptovaluta, zoals de veelbesproken Bitcoin-ETF. Op korte termijn kunnen investeerders dan wel hoge winsten boeken, de bank vermoedt dat de echte waarde laag is en de markt op grote schaal wordt gemanipuleerd. Wetgeving als de MiCAR beoogt cryptovaluta wat meer in de hand te houden, maar van regulering en financiële bescherming is geen sprake.