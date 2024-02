Alternatieve prestatiemaatstaven populairder, rapportage onduidelijker

De Autoriteit Financiële Markten vindt dat alternatieve prestatiemaatstaven, financiële maatregelen die niet zijn gedefinieerd in een rapportagestandaard, vaak onduidelijk zijn in jaarverslagen, prospectussen en persberichten. Dat zet beleggers en analisten op het verkeerde been. Zulke niet-gestandaardiseerde informatievoorziening is in opkomst.