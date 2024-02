'Uiteindelijk worden we allemaal beter door het gebruik van AI'

Wie denkt dat de toepassing van AI ophoudt bij ChatGPT, heeft het mis. Het is pas het begin van wat er mogelijk is, stelt AI-expert Remy Gieling. 'ChatGPT is pas de MS-DOS-fase van wat er mogelijk is met de taaltechnologie die gedreven wordt door kunstmatige intelligentie.' Taaltechnologie is in staat om kennis uit complexe documentstructuren te halen en die processen te automatiseren.