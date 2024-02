Stagnatie in leningen van Europese banken aan ondernemers

Binnen de eurozone daalt de groei van kredietverstrekking behoorlijk, van zo'n 6 procent voor de renteverhoging in 2022, tot 0,2 procent in januari. Dat is een domper op de hoop van de markt eind vorig jaar dat na een eerdere daling de kapitaalmarkt weer in de lift zat.