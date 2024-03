Young professional Karst Dekkema: 'Financieel inzicht kun je op heel veel verschillende manieren gebruiken'

Karst Dekkema (26) begeleidt studenten op het ondernemerssteunpunt van WIJS Groningen en is junior programmamedewerker Kans voor de Veenkoloniën. Hij zet zijn financiële skills in voor verschillende maatschappelijke projecten. Hij kwam er via een bijzondere route, maar heeft nog geen seconde spijt gehad van zijn switch. 'Ik vind de maatschappelijk impact zó leuk. Het gevoel dat je er echt toe doet.'