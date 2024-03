Wetsvoorstel digitale oprichting van een bv: zo zit het

Het wetsvoorstel digitaal oprichten besloten vennootschap (bv) is op 1 januari 2024 in werking getreden. Doel van deze wet is het mogelijk maken van het online oprichten van een bv, zonder dat de oprichters daarvoor fysiek aanwezig moeten zijn. De online oprichting betreft een aanvulling op de manier van oprichten. Het blijft gewoon mogelijk om fysiek bij de notaris (of via een volmacht) een bv op te richten.