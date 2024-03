Paul Verhagen, cfo van ASM: 'Finance is geen doel op zich'

'Wat we onszelf als financiële functie moeten blijven herinneren, is dat finance geen doel op zich is. Weet wat je functie en je rol in het proces is en stem daar je werkzaamheden als financiële afdeling op af. Best in class hoef je niet perse te worden.' Was getekend, Paul Verhagen, cfo van ASM.