De forward plus: hoe werkt dat?

Valutatermijn- of forwardcontracten zijn voor Nederlandse importeurs en exporteurs, die buiten de eurozone actief zijn, solide instrumenten om upstream of downstream valutarisico's te hedgen. Nadeel is dat na de keuze van een forward niet meer geprofiteerd kan worden van gunstige wisselkoersbewegingen. Om die mogelijkheid - met behoud van hedging - toch aan te bieden is de zogeheten forward plus ontwikkeld.