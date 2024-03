Business intelligence: vertrouwen hebben én houden

Er zijn meerdere business intelligence tools die je kunt gebruiken om de slagkracht van de organisatie te verbeteren. Power BI is er een van. Het zet de verzamelde data en gegevens om in duidelijke rapportages, grafieken en diagrammen, die weer snel te analyseren zijn. Je kunt gemakkelijk filteren op bedrijfsonderdelen, sectoren, omzetgegevens, et cetera. Meteen implementeren zou je zeggen!