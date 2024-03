Meerderheid Kamer voor extra verhoging minimumloon

De extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024, bovenop de gebruikelijke halfjaarlijkse indexatie, kan op een Kamermeerderheid rekenen. De PVV is ook voor, in tegenstelling tot de partijen waarmee hij onderhandelt over een nieuw kabinet. Volgende week stemt de Tweede Kamer.