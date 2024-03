Laatste 10 dagen versoepeling saneringsakkoord fiscus

De Belastingdienst neemt zijn preferente positie weer in wanneer een bedrijf een schuldenakkoord afspreekt vanaf 1 april 2024. Tienduizenden bedrijven worstelen met coronaschulden en de verwachting is dat het aantal faillissementen in Nederland dit jaar harder groeit dan in de rest van Europa.