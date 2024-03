Werknemer verzwijgt geldproblemen vaak voor baas

Van de mensen in loondienst is 4 procent niet in staat om aan zijn rekeningen te voldoen, maar werkgevers zijn nauwelijks op de hoogte van de financiële problemen waarmee werkgevers kampen. Een kwart van de mensen met geldzorgen voelt zich niet veilig genoeg om de problemen met de baas te bespreken.