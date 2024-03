FIOD pakt coronafraude van 1,25 miljoen euro aan

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft 19 aanhoudingen verricht in een operatie om ondernemers die fraudeerden met vaste lastensubsidie TVL, die tijdens de lockdowns beschikbaar was, aan te pakken. Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro aan coronasubsidie onterecht uitgekeerd.