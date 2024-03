Datagedreven werken: zet de eentjes en nulletjes voor jou aan het werk

De digitale transformatie en datagedreven werken, iedere organisatie lijkt ermee bezig te zijn. Maar wat moet de individuele financial ermee? Moeten ze het omarmen? Er angstig voor zijn? Of op een andere manier gaan werken? In zijn boek genaamd Data als kompas deelt Rob van den Wijngaard zijn kennis over datagedreven werken en vertelt hij hoe je als organisatie deze transitie inzet. Op je eigen individuele reis.