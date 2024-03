Overheidstekort in 2023 gestegen, schuldquote daalt

Het overheidstekort komt voor het afgelopen jaar uit op 0,3 procent van het bbp, zo'n 3,5 miljard euro. Het tekort was in 2022 nog 0,1 procent van het bbp. Door het hogere bbp door de prijzenstijging is de schuldquote gedaald.