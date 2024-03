Financial controller meest geworven positie in finance & accounting

Op finance-afdelingen zijn organisaties het meest op zoek naar financial controllers, zo blijkt uit het nieuwste salarisoverzicht van wervingsbureau Michael Page. Een medior financial controller verdient volgens deze informatie een jaarsalaris tussen de 75 en 95 duizend euro per jaar, een senior verdient meer dan 95 duizend euro.