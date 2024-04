Eerste toename orders in 20 maanden

Voor het eerst in meer dan anderhalf jaar lijkt een productiestijging in de industrie in het verschiet te liggen. De teruggang van de sector was het afgelopen kwartaal elke maand iets minder groot dan de maand ervoor en het aantal nieuwe orders steeg voor het eerst in 20 maanden. Ook is er een lichte banengroei vanwege de productiestijging.