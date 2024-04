Financials mkb: AI onbetrouwbaar en privacy in geding

Een kleine minderheid van de financials in het mkb ziet een voordeel in de inzet van AI om tot beter inzicht te komen binnen financiële processen. De grote meerderheid vindt dat er te weinig kennis is in de organisatie en maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid, privacy en databeveiliging van AI-tools.